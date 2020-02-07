Прием заявок на участие в проекте «Старость в радость» завершен в Иркутске

Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске завершилась запись на курсы «Старость в радость». Заявки на участие в проекте подали свыше двух тысяч человек.

Самыми востребованными стали курсы «Бабушка-фитнес» и «Бабушка-полиглот», на них записались более четырехсот обучающихся. Занятия по всем курсам будут проходить с апреля по июнь, сообщает пресс-служба городской администрации.

К обучению компьютерной грамотности больший интерес проявили жители Правобережного округа, на первый курс подали заявки 168 человек. На курс «Бабушка-гламур», где будут обучать макияжу, культуре речи, построению имиджа, основам стиля, косметологии и здорового питания, канонам красоты разных времен и здоровому питанию, записались 213 иркутян. Ознакомиться с основами рисования и живописи на курсе «Рисунок с нуля» пожелали более 280 человек. В рамках курса «Бабушка-фитнес» на занятия йогой и оздоровительной гимнастикой записались свыше 300 человек. Посещать курсы по изучению иностранных языков «Бабушка-полиглот» будут 338 человек. На курс «Танцующий город», чтобы обучиться различным стилям танца, подали заявки 180 участников, изучать «Театральное искусство» будет 81 человек.

Напомним, что принять участие в проекте «Старость в радость» могут иркутяне в возрасте от 55 лет и старше при обязательном наличии прописки на территории города Иркутска. С каждым годом проект набирает популярность среди старшего поколения горожан. Запись на участие в курсах проходит два раза в год – первые три рабочих дня февраля и первые три рабочих дня августа. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 52-04-14 и 52-04-16.