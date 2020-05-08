Принудительно госпитализирован с подозрением на коронавирус прилетевший в Иркутск житель Подмосковья

Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска 8 мая принудительно госпитализировал в Иркутскую областную инфекционную больницу жителя Подмосковья. Мужчина по прилету в город находился в обсерваторе, где у него заподозрили коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба суда, пассажир одного из рейсов прибыл в Иркутск 6 мая. В аэропорту ему выдали постановление о помещении на изоляцию в обсерватор.

Там в ходе осмотра врач поставил мужчине диагноз: «ОРВИ? Новая коронавирусная инфекция?», после чего административному ответчику была предложена госпитализация, от которой он отказался. Теперь житель Подмосковья будет находиться в «инфекционке», пока не получит двукратный отрицательный анализ на COVID-19.