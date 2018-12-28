Принудительную госпитализацию иркутянки в психдиспансер опротестовали в суде

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура опротестовала в областном суде решение о принудительной госпитализации иркутянки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Октябрьский районный суд Иркутска обратился главврач областного психдиспансера с иском о принудительной госпитализации горожанки в связи с наличием у нее тяжелого психического расстройства. Решением суда заявление было удовлетворено.

Прокурор, участвующий в деле, а также представитель иркутянки не согласились с решением суда. По их мнению, заключение врачебной комиссии не содержало в себе указаний на обстоятельства, являющиеся по закону основаниями для госпитализации в недобровольном порядке. Также в документах не было выводов об обследовании женщины и необходимости лечения исключительно в условиях стационара. Кроме того, не было доказано, что женщина представляет опасность для себя или окружающих.

В результате определением судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда решение Октябрьского районного суда отменено, в удовлетворении административного искового заявления главврача отказано.