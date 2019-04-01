Проблемы с детдомами и не только – федералы заинтересовались социальной ситуацией в Иркутской области

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области побывала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Ее проверки показали, что региональные детские дома-интернаты полны проблем, одна из самых острых – нехватка персонала. Напомним, условия проживания воспитанников были проинспектированы в Иркутском детском доме-интернате №1, Иркутском детском доме-интернате №2 и Саянском детском доме-интернате. – Очередная проверка выявила проблемы и нарушения в деятельности детских домов-интернатов – дефицит квалифицированного персонала, формальный подход к составлению документации, нарушения имущественных прав детей. В этот раз к проверкам наших специалистов присоединились врачи из детской городской больницы имени Башляевой. Выявлено множество нарушений в медицинской части – это случаи замены препаратов без соответствующих предписаний, отсутствие преемственности между стационарным и амбулаторным лечением, недостаточная реализация реабилитационного потенциала воспитанников и многое другое, – говорится в сообщении пресс-службы федерального детского омбудсмена. Так, например, в детдомах Иркутской области предусмотрены два логопеда и ни одного педагога-дефектолога. Это закреплено региональным нормативным актом, но идет вразрез с рекомендациями Минтруда: две штатные единицы логопедов и одна – педагога-дефектолога. Но и региональные нормы не выполняются, поскольку в саянском учреждении и Иркутском детском доме-интернате №1 имеется всего по одному специалисту-логопеду. При этом в Саянске при установленной норме преподавательской работы – 18 часов в неделю, нагрузка на специалиста составляет 30 часов. Однако даже этого времени недостаточно для полного охвата 165 воспитанников. Во втором учреждении на логопеда приходится более 130 воспитанников, что также не отвечает существующим потребностям детей в занятиях по коррекции речи. Отмечается, что во всех учреждениях ведется работа по алиментам, но эффективность этой работы недостаточна, поскольку алименты регулярно получают не более половины воспитанников. Их деньги размещены на вкладах в Сбербанке под максимальные на сегодняшний день проценты. Также специалисты аппарата уполномоченного отметили формальный подход работников детских домов-интернатов к составлению документации: в личных делах воспитанников учреждений нет документов о виде пенсии, назначенной несовершеннолетнему, из-за чего социальные педагоги не могут повысить сиротам пенсию, даже если такая возможность есть, из-за недостатка информации. Кроме того, специалисты отметили непорядок в оформлении медицинской документации, в наибольшей степени это касается Саянского детдома-интерната. – В частности, в ходе проверки установлено, что врачам-педиатрам недоступны протоколы лечения детей – документы, на основании которых принимается решение о назначении лекарственных препаратов. В некоторых случаях препараты заменялись без соответствующей записи врача в медкарте ребенка, в некоторых терапия была подобрана неадекватно либо проводилась ее замена формами препаратов, которые не являются взаимозаменяемыми, – говорят в пресс-службе уполномоченного. Также в саянском учреждении выявлены факты несоответствия записей в картах диспансеризации реальному состоянию детей, неадекватно проводился учет травматизма. По итогам всех обнаруженных нарушений Анна Кузнецова направила в адрес губернатора региона Сергея Левченко официальное письмо, содержащее предложения по исправлению ситуации и улучшению реализации и защиты прав несовершеннолетних в области. Между тем, социальная сфера в Иркутской области «провисает» не только в ситуации с домами-интернатами. Те же сироты, покидая эти учреждения после 18 лет, сталкиваются с проблемой жилья. Например, в Ангарске «сиротские» квартиры порой оказываются непригодны для жизни. Недавняя проверка общественников выявила, что в них перемерзают стояки отопления, на полу в подъезде скапливается вода, а из оконных щелей постоянно сквозит. Комиссия активистов ОНФ осматривала «проблемные» здания – предварительно было решено, что недостатки вызваны конструктивными особенностями домов. По итогам рейда было, как и в случае с детскими домами, направлено обращение в правительство Иркутской области. Однако, например, вопрос, почему для проживания сирот были выбраны квартиры именно в таких домах, остается открытым. Немало копий было сломано этой зимой в Заксобрании региона и на тему увеличения базовых нормативов обеспечения госгарантий на образование. Напомним, сейчас эти выплаты составляют 500 и 1500 рублей для детских садов и школ на одного ребенка, суммы не менялись с 2015 года. Поправкой губернатора, поддержанной фракцией КПРФ, решено увеличить нормативы на 250 и 200 рублей соответственно. Депутаты же предлагали принять запланированные на 2020 год нормативы уже в следующем году – это по 1000 и 2000 рублей для детсадов и школ. – Учебники должны обновляться каждые пять лет, на каждого ребенка нужно восемь-девять книг, стоит каждая от 600 рублей. Увеличение на 200 рублей позволит лишь закрыть небольшие бреши. Предложенная депутатами сумма позволила бы решить значительное количество вопросов, а в два раза большая сумма – закрыть ключевые проблемы, – говорят представители образовательных учреждений региона. На эту тему в адрес губернатора тоже готовят обращение. В нем, ссылаясь на сложившуюся необходимость и многочисленные обращения жителей, парламентарии просят все же увеличить именно в 2019 году, а не в 2020 нормативы для школ до 2000 рублей на учащегося и для детских садов – до 1000 рублей на ребенка. Под одним таким документом подписи собирают сами депутаты, еще один предложили подписать общественности. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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