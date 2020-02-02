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03.02.2020

Проблемы здравоохранения Иркутской области обсудили на площадке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия»

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам кадрового и лекарственного обеспечения медучреждений Приангарья прошло на площадке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» под председательством регионального координатора партпроекта, главного врача Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова.

Участники совещания отметили три основные проблемы региональной медицины, сообщает пресс-служба реготделения партии. Так, существует большой дефицит кадров как с высшим, так и со средним медицинским образованием во многих отраслях здравоохранения. По словам заместителя министра здравоохранения Иркутской области Галины Синьковой, укомплектованность кадрами в отрасли первичной медико-санитарной помощи на конец 2019 года составляет 68,1%, в то время как целевой показатель составляет 72,9%.

К примеру, в 2015 году этот показатель составлял 64,2%. В отрасли наблюдается заметный рост показателя укомплектованности кадров. Предстоит построить большое число фельдшерско-акушерских пунктах, а это значит, что министерству здравоохранения предстоит обеспечить строящиеся медучреждения фельдшерами. Сейчас укомплектованность ФАПов фельдшерами составляет 78,8%, в то время как целевой показатель 87,8%.

Для увеличения этого показателя необходимо увеличить количество групп целевого набора на программы среднего медицинского образования, чтобы решить проблему дефицита фельдшерских кадров.

Второй не менее важной проблемой участники совещания обозначили сниженную эффективность существующих мер закрепления медработников на местах. Целевые условия набора студентов не дают гарантий, что подготовленный специалист займется врачебной деятельностью в Приангарье. В этой связи участники совещания предложили разработать меры стимулирования молодых специалистов к закреплению их за медучреждениями, а также подчеркнули, что в настоящее время необходимо приложить усилия для повышения престижа профессии.

Третьей проблемой здравоохранения специалисты назвали усложненную процедуру аккредитации медработников. Процедура допуска к медицинской деятельности предполагает обязательную видео- и аудиофиксацию каждого этапа: тестирований, сдачи практических навыков и решений ситуационных задач, при этом прием аккредитации осуществляется медицинскими работниками в составе не менее шести человек. Для допуска новых специалистов к их профессиональной деятельности необходимо отрывать от работы практикующих медицинских работников. Так, предлагается упростить процедуру аккредитации медработников на этапе ее внедрения – дать возможность допускать к профессиональной деятельности преподавателям кафедры без привлечения практикующих специалистов.

Предложения, прозвучавшие в ходе обсуждений, будут оформлены региональным активом партпроекта «Здоровое будущее» и переданы в федеральный комитет по здравоохранению. По словам Владимира Новожилова, региональная проблематика войдет в повестку правительственного часа Госдумы РФ, где парламентарии совместно министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсудят возможные пути решения обозначенных проблем.

– У нас сегодня есть уникальная возможность напрямую общаться с Правительством РФ через комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ. Сегодня на площадке партийного проекта «Здоровое будущее» мы с коллегами высказали предложения по кадровым проблемам, которые не имеют сиюминутного решения и требуют кропотливой работы. Обсудили проблему лекарственного обеспечения населения. Высказали предложения по совершенствованию среднего и высшего медицинского образования, системы аккредитации врачей. Это самые острые проблемы, вызывающие особое беспокойство, – резюмировал Владимир Новожилов.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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