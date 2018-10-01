Проект «Активное долголетие» планируют реализовать Иркутской области в 2019 году

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжение о проведении Года активного долголетия в системе социального обслуживания населения Иркутской области в 2019 году подписал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

В рамках Года будет реализован проект «Активное долголетие», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В проекте задействовано 46 учреждений социального обслуживания населения. Его задача – увеличение периода активного долголетия и повышение качества жизни получателей социальных услуг старшего трудоспособного возраста и инвалидов.

– Темой активного долголетия наш регион занимается не первый год. На территории области внедрены более 50 социальных практик, которые направлены на занятость и развитие творческих способностей граждан старшего поколения. К примеру, обучение компьютерной грамотности, клуб общения «Мы вместе», социальный проект «Крепче здоровье – дольше жизнь», социальный клуб «Вдохновение» и многие другие. Этот проект усилит работу в заданном направлении, – пояснил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

Так, проект «Активное долголетие» включит в себя 46 монопроектов, которые будут направлены на расширение круга общения пожилых граждан и их социализацию. Например, в комплексном центре социального обслуживания населения «Веста» (Ангарск) будет действовать клуб «Серебряный возраст», где каждый найдет занятие по интересам. В комплексном центре социального обслуживания населения Жигаловского района начнет свою работу клуб «Моя усадьба». Здесь пенсионеров будут знакомить с современными технологиями ведения приусадебного хозяйства, запланировано проведение ярмарок. В Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов начнут работу литературная гостиная «Откровение» и ателье «Куклы». Все мероприятия будут проходить в течение 2019 года по утвержденным планам работы учреждений. Самые востребованные мероприятия получат статус постоянных и будут тиражированы.