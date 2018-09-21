Проект «Я смогу!» стартовал на базе Иркутского детского дома-интерната №1

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском детском доме-интернате для умственно отсталых детей №1 на базе отделения постинтернатного сопровождения воспитанников начали реализовывать проект «Я смогу!».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, проект направлен на организацию сопровождаемого проживания воспитанников учреждения в специально оборудованных тренировочных квартирах.

– Самостоятельное проживание воспитанников детских домов и домов-интернатов – одна из важных тем сегодня. Цель тренировочной квартиры – отточить навыки, которые обычному человеку кажутся элементарными и адаптировать ребят ко взрослой жизни. Проект «Я смогу!» направлен на выпускников детских домов-интернатов. Второй проект предназначен для молодых инвалидов старше 18 лет и реализуется на базе Бильчирского психоневрологического интерната. Полученный положительный опыт реализации проектов планируется тиражировать на территории всего региона, – отметил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

Пока в проекте принимают участие четыре воспитанника детского дома-интерната. В этом году они поступили на обучение в Иркутский реабилитационный техникум, будут проживать самостоятельно под присмотром опытных педагогов в специально оборудованных необходимой мебелью и бытовой техникой тренировочных квартирах. Сегодня они уже самостоятельно добираются до места учебы, а после учебы осваивают обычные домашние дела – приготовление обедов, уборку, стирку, кроме того учатся обращаться с личными деньгами.

Общая стоимость проекта «Я смогу!» около 1,8 млн рублей. Часть средств – грантовая помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, учреждение привлекло к реализации проекта финансовые средства спонсоров, в частности – отделения Центрального банка Российской Федерации в Иркутске.