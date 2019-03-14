Профилактические отжиги сухой травы начали в Ангарске

Ангарск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС по Иркутской области 13 марта начало проводить профилактические отжиги сухой травы в Ангарском городском округе. Площадь составила 4 га, а в целом по области сухую травы выжгли под контролем спасателей на площади 230,5 га, сообщает пресс-служба ведомства.

На особом контроле мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду, проводимые фермерскими хозяйствами и собственниками лесных угодий. Организация ими отжигов не согласованных и не внесенных в план категорически запрещена. Для пресечения фактов нарушения требований пожарной безопасности и контроля подготовки региона усилено патрулирование в южных и центральных районах.

Оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях осуществляется контроль возникновения термически активных точек, которые выявляются по средствам космического мониторинга. В тех случаях, когда термические очаги не соответствуют планам контролируемых отжигов, к нарушителям и собственникам земель применяются меры административного воздействия.

Напомним, что для защиты населения и подготовки региона к началу пожароопасного периода собственниками земель в границах муниципальных образований в соответствии с планом, согласованным Главным управлением МЧС России по Иркутской области, проводятся профилактические отжиги сухой растительности. Такое коллегиальное решение было принято на межведомственном совещании по вопросам подготовки к весенне-летнему сезону. Всего до введения особого противопожарного режима планируется произвести отжиги на площади 9669 га.

Напомним, отжиги стартовали 1 марта, их проводили в Слюдянском районе. Особый противопожарный режим в этом году планируют ввести в Иркутской области с 1 апреля.