Профилактику пожаров в частных домах Иркутска обсудили на заседании КЧС в администрации города

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска обсудили профилактику пожаров в домах частного сектора.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в связи с наступлением холодов увеличивается риск возгораний в домах с печным и автономным электрическим отоплением. Как рассказал врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Артем Отришко, с начала года в Иркутске произошло 305 пожаров, в которых погибли 11 человек, пострадали 29. Он отметил, что проводимые профилактические рейды позволяют снизить количество возгораний в частном секторе Иркутска, а значит, такую работу необходимо продолжать совместными силами МЧС и МКУ «Безопасный город».

Директор МКУ Иркутска «Безопасный город» Андрей Медведев сообщил, что в целом, за восемь с половиной месяцев на территории города произошло на 58 пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Работа по профилактике пожаров будет продолжена.

Администрация Иркутска призывает жителей города соблюдать технику безопасности при использовании печного отопления, следить за исправностью отопительных приборов, не перегружать электрическую сеть большим количеством электрообогревателей. В случае пожара звонить 112.