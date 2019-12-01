Прокуратура Братска не согласилась с выселением пожилого инвалида из дома-интерната

Братск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Братска дала заключение об отказе в удовлетворении исковых требований учреждения соцобслуживания о выселении пожилого инвалида из дома-интерната и устройство его в учреждение с более строгими условиями проживания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– В суде установлено, что престарелый житель города Братск, не имеющий родственников и собственного жилья, на протяжении пяти лет занимал жилое помещение в одном из учреждений социального обслуживания центральной части города. Он имел серьезные проблемы со здоровьем, находился на инвалидности, в том числе, по зрению. Вместе с тем, вопреки правилам внутреннего распорядка, он позволял себе употреблять спиртное и в состоянии опьянения вести себя некорректно, не соблюдать санитарно-гигиенические требования в жилом помещении, – пишет пресс-служба прокуратура.

Поведение мужчины привело к судебному спору. Администрация дома-интерната требовала переселить инвалида в учреждение с более суровым подходом. Рассмотрение дела шло несколько месяцев. Признавая доказанность фактов антиобщественного поведения пенсионера, прокурор попросил суд обратить внимание на то, как изменила сложившаяся судебная ситуация поведение ответчика. Мужчина начал вести здоровый образ жизни, закодировался и теперь стабильно не употребляет алкоголь.

– На протяжении всего времени, пока длилась судебная тяжба, поведение ответчика характеризовалось только удовлетворительно, им предприняты посильные, с учетом возраста и инвалидности, меры к содержанию жилого помещения в соответствии с санитарно–гигиеническими требованиями, – резюмировала прокуратура.

Суд согласился с мнением прокурора и не нашел оснований для выселения.