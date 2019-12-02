Нукутский район, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура обязала двух жителей Нукутского района пройти лечение от туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проведена по обращению главного врача Нукутской районной больницы. Он сообщил, что двое местных жителей, находящиеся под наблюдением в связи с туберкулезом, отказываются проходить лечебно-оздоровительные мероприятия и нарушают санитарно-противоэпидемический режим. Тем самым они подвергают опасности заражения всех, что живет и общается с больными.

– По результатам проверки прокуратурой района в суд предъявлено два административных исковых заявления в отношении двух граждан об обязании пройти лечебно-оздоровительные мероприятия. Исковые требования прокурора района удовлетворены, по решению суда указанные лица помещены в медицинское учреждение в недобровольном порядке для прохождения лечения, – отметили в пресс-службе прокуратуры.