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31.05.2018

Прокуратура: в Тайшетском районе не спешат проектировать 63 общественных кладбища

Тайшетский район, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетская межрайонная прокуратура выявила, что в 27-ми муниципальных образованиях района администрации не разрабатывают проекты устройства 63-х общественных кладбищ. Соответствующие иски направлены в Тайшетский городской суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, администрации поселений не разрабатывают проекты и не создают спецслужбы по вопросам похоронного дела, ссылаясь на отсутствие денег в бюджетах.

Между тем, чиновникам нужно еще, в соответствии с законодательством, поставить на государственный кадастровый учет и оформить право муниципальной собственности на земельные участки, на которых расположены 15 общественных кладбищ.

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