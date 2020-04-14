Прокурор Иркутской области потребовал от депутатов Заксобрания соблюдать меры предосторожности во время сессии

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокурор Иркутской области Александр Воронин потребовал от депутатов Заксобрания соблюдать меры предосторожности, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, во время сессии областного парламента, проходящей 15 апреля.

Официальное обращение прокурора после обеденного перерыва зачитал председатель областного парламента Александр Ведерников. Глава надзорного ведомства отмечал, что не все депутаты, присутствующие на сессии, принимают необходимые меры предосторожности и используют средства индивидуальной защиты.

После этого сам спикер демонстративно надел маску и перчатки, часть депутатов последовали его примеру. Однако следующий докладчик Виктор Побойкин извинился перед прокуратурой, отметив, что выступать в маске не очень удобно. Большинство других докладчиков и выступающих также предпочли говорить без масок. Стоит отметить, что при этом врио губернатора Игорю Кобзеву, именно в это время присоединившемуся к работе сессии, маска выступать не помешала.