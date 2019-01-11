Прокуроров наградили почётными грамотами Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Почётные грамоты Законодательного собрания Иркутской области вручил спикер областного парламента Сергей Сокол на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня работника прокуратуры России. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Приангарья награждены заместитель Зиминского межрайонного прокурора Инна Незнанова и Тулунский межрайонный прокурор Сергей Пириятин.

На церемонии присутствовали представители всех ведомств, осуществляющих прокурорский надзор на территории области. Обращаясь к собравшимся, Сергей Сокол поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм, плодотворное взаимодействие и пристальное внимание к вопросам соблюдения законности.

Сергей Сокол подчеркнул, что среди тех, кто отмечен сегодня наградами, много молодых людей, что говорит о традиции преемственности. Много тех, кого можно назвать людьми легендарной судьбы, таких как Георгий Барский. В прошлом году он по решению депутатского корпуса Приангарья был награжден почетным знаком имени Ю.А. Ножикова «Признание».

Спикер также поздравил Александра Воронина с назначением прокурором области. Утверждение его кандидатуры состоялось на одной из первых сессий нового созыва Заксобрания. Кроме того, Сергей Сокол вручил приветственные адреса Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Сергею Зенкову, а также и.о. Восточно-Сибирского транспортного прокурора Андрею Сивокину.