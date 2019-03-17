Промплощадку «Усольехимпрома» взяли под охрану до конца 2019 года

Усолье-Сибирское, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области заключило договор с охранным предприятием на ограничение доступа на территорию «Усольехимпрома». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Срок действия договора – с 15 марта по 31 декабря 2019 года. Средства на принятие этих мер выделены из резервного фонда Иркутской области, общий объем – 12,5 млн рублей. Договором предусмотрено патрулирование промышленной площадки тремя автомобилями, организация семи круглосуточных контрольно-пропускных пунктов.

Из 600 гектаров общей площади «Усольехипрома» в областной собственности находятся лишь 1,24 гектара. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них – частная собственность. На средства резервного фонда области будут вести патрулирование всего объекта. Периметр охраняемой площадки составляет 24 километра.

Напомним, что с 7 февраля 2019 года в регионе указом губернатора Иркутской области введен режим повышенной готовности. Он позволяет задействовать средства из резервного фонда региона на мероприятия, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС, связанные с аварийной ситуацией на территории предприятия-банкрота.

Между тем, на территории «Усольехимпрома» с начала года произошло уже девять пожаров. При этом на ряде объектов промплощадки уровень загрязнения ртутью превышает ПДК в сотни, а иногда – тысячи раз. Периодически обнаруживаются емкости с «бесхозными» смертельно опасными веществами. Готовятся сметы для решения проблемы, выделяются деньги, но ничего не происходит.

В январе 2019 года на выезде с территории «Усольехимпрома» была задержана машина с пятьюстами баллонами с остатками ртути. После этого на территории был обнаружен склад с еще таким же количеством ртутных баллонов. Задержанный автомобиль с его грузом загнали на этот склад и заварили ворота. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения ёмкостей с ртутью.

О том, что промплощадку, заражённую ртутью, расхищают, стало известно несколько месяцев назад. В связи с этим территорию в 2018 году даже брали под военизированную охрану, а в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС. В ноябре стало известно, что по факту расхищения имущества химпредприятий возбуждено несколько уголовных дел, региональные власти заявили о необходимости ежедневного экомониторинга. По последним данным, с площадки «Усольехимпрома» на утилизацию вывезли 1082 баллона с остатками ртути.

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