Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников

Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Зачастую после долгих выходных бывает тяжело вновь настроиться на рабочий режим. Психолог Наталья Болдырева дала несколько советов о том, как вернуться к трудовой деятельности после новогодних праздников.

Как пишут argumenti.ru , Наталья Болдырева посоветовала начать готовиться к трудовым будням за несколько дней до окончания праздников.

– Можно скорректировать свой режим дня, вспомнить, как были проведены каникулы, начать строить профессиональные планы, – сказала она.

Также психолог рекомендовала не сидеть все праздники дома, чтобы за время отдыха успеть набраться положительных эмоций. Безделье не оставит никакого эмоционального отклика, считает специалист.