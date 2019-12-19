|Общество
|20.12.2019
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Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников
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Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Зачастую после долгих выходных бывает тяжело вновь настроиться на рабочий режим. Психолог Наталья Болдырева дала несколько советов о том, как вернуться к трудовой деятельности после новогодних праздников.
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– Можно скорректировать свой режим дня, вспомнить, как были проведены каникулы, начать строить профессиональные планы, – сказала она.
Также психолог рекомендовала не сидеть все праздники дома, чтобы за время отдыха успеть набраться положительных эмоций. Безделье не оставит никакого эмоционального отклика, считает специалист.
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