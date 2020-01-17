Публичные слушания по «Народным инициативам» провели в Усть-Куте

Усть-Кут, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 16 января провели публичные слушания по «Народным инициативам». Горожане одобрили покупку спецтехники и четырех пассажирских автобусов, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Встречу с жителями организовали глава города, член регионального политсовета «Единая Россия» Александр Душин, секретарь Усть-Кутского отделения партии Владислав Наумов и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Елена Липарева.

Выслушав мнение горожан, организаторы встречи составили и согласовали с жителями список предлагаемых мероприятий в рамках «Народных инициатив». Участники публичных слушаний одобрили покупку экскаватора-погрузчика для очистки водопропускных труб, водоотводных лотков, доработки обочин дорог и погрузки сыпучих материалов, а также приобретение четырех новых пассажирских автобусов в муниципальную собственность.

– Приобретение спецтехники и автобусов позволит решить многолетние городские проблемы с пассажирскими перевозками и содержанием городских дорог. Данные приобретения просто необходимы. К сожалению, этот вопрос не решался годами, но участие в партпроекте позволит нам содержать дорогу в более достойном состоянии, – отметил глава города Александр Душин.

Отметим, на реализацию мероприятий в рамках партпроекта «Народные инициативы» в 2020 году из областного бюджета выделено 15 млн рублей.

Напомним, проект «Народные инициативы», реализуемый в Иркутской области с 2011 года по предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Иркутской области, направлен на улучшение качества жизни в муниципалитетах региона.