Пума появилась в иркутской зоогалерее

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее поселился самец пумы по кличке Гектор.

Как сообщается на странице организации в соцсети «Вконтакте», у животного есть необходимые прививки, карантин оказался не нужен, так что пума сразу поселилась на экспозиции.

Фото из соцсетей

– Через месяц Гектору исполнится два с половиной года. Все это время он жил и пытался работать в шапито, но как-то не задалось, натура оказалась не совсем артистическая, и его выставили на продажу как бесперспективного, – говорят в зоогалерее. – Приходите знакомиться с неожиданным предновогодним чудом, через недельку Гера полностью освоится и с удовольствием будет всем позировать из-за стекла своего вольера.