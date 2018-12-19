ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
20.12.2018

Пума появилась в иркутской зоогалерее

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее поселился самец пумы по кличке Гектор.

Как сообщается на странице организации в соцсети «Вконтакте», у животного есть необходимые прививки, карантин оказался не нужен, так что пума сразу поселилась на экспозиции.

Фото из соцсетей

– Через месяц Гектору исполнится два с половиной года. Все это время он жил и пытался работать в шапито, но как-то не задалось, натура оказалась не совсем артистическая, и его выставили на продажу как бесперспективного, – говорят в зоогалерее. – Приходите знакомиться с неожиданным предновогодним чудом, через недельку Гера полностью освоится и с удовольствием будет всем позировать из-за стекла своего вольера.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске