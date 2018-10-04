Пункт приема макулатуры открыли во Втором Иркутске

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске открыт стационарный пункт приема макулатуры в рамках акции «Экорайон», которую поддерживает депутат гордумы Алексей Савельев.

– Акция «Экорайон» продолжает свою работу. Во Втором Иркутске, сдав бумагу, вы можете оставить свои контакты и пожелания в книге записей в пункте приема или указать все пожелания в гугл-форме, – подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, первый этап акции проводился с 9 апреля по 29 мая 2018 года. Иркутяне собрали 2337,5 кг макулатуры, в акции поучаствовали школы №43 и №49, гимназия №3, Дом творчества №5, активные жители микрорайона. На вырученные средства было куплено 26 саженцев липы мелколистной и чернозем. В мероприятии по высадке приняли участие люди, сдававшие макулатуру.

– Планируем ежегодно осуществлять посадки на всей территории микрорайона. Очень здорово, что жители так активно приняли участие в озеленении. Деревья были приобретены в региональном центре лесовосстановления. Техническую помощь в проведении акции оказала сетевая компания «Иркут», – рассказал Алексей Савельев.

КООРДИНАТЫ:

Первый стационарный пункт приема макулатуры открыт по адресу: Иркутск, ул. Авиастроителей, 28/1 в помещении сетевой компании «Иркут».

Акция «Экорайон» организована Алексеем Савельевым совместно с Иркутским авиационным заводом. В ходе нее у жителей есть возможность сдать макулатуру на переработку, а взамен получить различные саженцы и высадить их на территории микрорайона. Акция проводится постоянно.