Пять ветеринарных пунктов появилось в Приангарье в 2018 году

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 2018 год построили пять сборно-разборных модульных зданий для размещения ветеринарных пунктов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Такие здания размещены в Байкальске, поселке Хужир на острове Ольхон, селе Парфеново Черемховского района, селах Гаханы и Хогот УОБО. Об этом рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Борис Балыбердин. В новых зданиях располагаются ветеринарные пункты и ветаптеки, которые отвечают за соблюдение требований ветеринарного законодательства на территории муниципальных образований.

Отмечается, что в новых ветпунктах есть, как правило, лечебно-профилактический блок, состоящий из смотрового кабинета, операционной и процедурной. Специалисты проводят прием и лечение мелких домашних животных, вакцинацию. В зданиях также расположены лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы для исследований продукции животноводства непромышленной выработки (мясо, молочная продукция, яйцо, мед, рыба).

Кроме того, добавил Борис Балыбердин, в иркутском поселке Жилкино по ул. генерала Доватора в этом году было введено в эксплуатацию здание Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных. Там сейчас размещено не только отделение противоэпизоотических мероприятий, но и еще одна новая ветеринарная клиника и аптека. Станция также реализует основные виды работ, что и основная, которая находится по ул. Красноказачья, 10.