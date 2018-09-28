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29.09.2018

Работникам восьми детсадов Иркутска вынесли благодарность от гордумы

Иркутск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Благодарности председателя думы Иркутска Евгения Стекачева получили более 30 работников восьми детских садов микрорайонов Университетский и Союз.

Торжественное мероприятие для воспитателей прошло в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых. Цветы, благодарности и подарки от депутата получили сотрудники детских садов №184, 157, 183, 171, 166, 164, 169, 167.

– Мы вам доверяем самое дорогое – наших детей. Работать с детьми можно только по призванию, ведь каждый из них требует чуткости, ответственности и безграничного терпения. Каждую из вас, дорогие женщины, я благодарю за ежедневный труд и желаю вам неиссякаемой энергии, мудрости, и пусть каждый день будет наполнен радостью, – поздравил воспитателей Евгений Стекачев.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, для участников торжественного мероприятия был организован концерт, на котором выступили как профессиональные исполнители, так и воспитанники детсадов микрорайона, поздравившие своих воспитателей с профессиональным праздником. В финале участники сделали общую памятную фотографию.

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