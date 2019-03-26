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27.03.2019

Работники «Полюса» показали мастерство на лыжне

Бодайбо, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Лыжным забегом команда «Полюса» завершила зимний спортивный сезон. На базе «Таежная» в Бодайбо 23 марта вместе с семьями собрались более 50 любителей здорового образа жизни из «Полюс Вернинского» и «ЗДК «Лензолото».

Как сообщили в компании «Полюс Вернинское», представительницы прекрасного пола бежали дистанции два и три километра, мужчины – три и пять километров. В празднике участвовали и дети работников, для юных участников организаторы сделали короткие участки на 400 и 800 метров.

В женском зачете на трехкилометровой трассе первой пришла начальник финансового отдела АО «Полюс Вернинское» Елена Бикбаева. Ранее она не показывала результат менее 23 минут, а на этих соревнованиях серьезно улучшила свой личный рекорд – 20,44 минуты.

– Говорят, главное не победа, а участие, но мне кажется, должно быть и то, и другое, первое место – отличный стимул для последующих стартов. Если бы сегодня не надо было бежать на время, я бы и «пятерку» осилила, отличная лыжня, прекрасная атмосфера, праздник удался, – поделилась победительница забега Елена Бикбаева.

Среди мужчин на «пятерке» первым также стал представитель «Полюс Вернинского», руководитель проекта Андрей Дмитриев, а на трехкилометровой дистанции первенствовал инженер по ГО и ЧС «ЗДК «Лензолото» Павел Волошкевич. У девушек на двухкилометровой дистанции не было равных маркшейдеру «ЗДК «Лензолото» Тамаре Сергеевой.

Все победители и призеры соревнований получили медали эксклюзивного дизайна, изготовленные для забега команды «Полюса». Специальной наградой был поощрен самый маленький спортсмен – трехлетний Максим Сергеев самостоятельно без помощи родителей впервые пробежал дистанцию 400 метров.

В течение двух месяцев сотрудники проходили подготовку к забегу, все желающие могли освоить технику конькового хода. За это время спортсмены провели восемь тренировок в зале и на трассе. Полученные навыки лыжники продемонстрировали во время большого спортивного праздника.

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