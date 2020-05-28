Работников библиотек Иркутской области поздравили с профессиональным праздником

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Библиотекарей Иркутской области поздравили с профессиональным праздником. Уважаемые работники библиотечной системы Иркутской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек! Его отмечают не только библиотекари и библиографы, но и все, кто любит книгу. С древних времен библиотеки разных стран и эпох были центрами духовной и культурной жизни, местом, где в бесценных фолиантах хранятся опыт и достижения человечества. Профессия библиотекаря требует высокой квалификации, умения направить читателя, помочь найти нужное в огромном потоке информации. Сегодня на наших глазах работа библиотек расширяется и усложняется: добавляются цифровые носители, появляются новые формы работы с посетителями и организации досуга. Благодарю вас за преданность культуре, книге и читателю, за труд, нацеленный на просвещение и воспитание! Желаю вам новых проектов, претворения в жизнь планов и проектов, счастья и всего самого доброго! Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев Уважаемые библиотекари и ветераны библиотечного дела! Поздравляю вас с профессиональным праздником! В нашей области библиотеки традиционно являются культурно-просветительскими центрами, где любят собираться и дети, и взрослые, чтобы не только почитать любимые книги, но и с пользой провести время, поучаствовать в интересных мероприятиях, научиться чему-то новому в разных творческих кружках. Число посетителей библиотек постоянно растет, и в этом, уважаемые библиотекари, ваша заслуга. Вы очень энергичные, креативные и увлеченные люди, всем сердцем влюбленные в свое дело. Вы всегда стараетесь порадовать своих читателей новыми форматами работы и уникальными познавательными проектами. Сегодня задача властей – помочь нашим библиотекам стать еще лучше, направить средства на их модернизацию и ремонт, увеличить в регионе число современных модельных библиотек, оснащенных новейшим оборудованием и технологиями. Особенно это важно для деревень и сел, где библиотеки нередко становятся душой и сердцем местного сообщества. Дорогие земляки, от имени депутатов областного парламента примите слова благодарности за вашу просветительскую деятельность! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и преданных читателей! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников Уважаемые работники библиотек Иркутской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! Многих из нас впервые познакомились с удивительным миром книг благодаря вашей работе. Библиотеки – это не просто хранилища книг, это центры интеллектуальной и духовной жизни, где работают настоящие профессионалы своего дела – подвижники просвещения, способные пробудить и сохранить интерес к чтению книг. В этот день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за ваш вклад в развитие культуры и просвещения в Иркутской области. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, благодарных читателей и всего самого доброго! Секретарь ИРО партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Сокол Уважаемые иркутяне! Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников иркутских библиотек, а также тех, кто любит и ценит книги! Иркутская публичная библиотека была открыта в числе первых в стране. И вот уже на протяжении более двух столетий библиотеки столицы Приангарья занимают достойное место в ряду учреждений культуры Сибири. Являясь средоточием национального и мирового литературного наследия, они способствуют развитию просвещения и науки в областном центре. Сотрудники наших иркутских библиотек – от научных информационных центров до уютных школьных и районных – вносят большой вклад в интеллектуальное, духовно-нравственное воспитание иркутян. Благодаря подвижническому труду библиотекарей, неравнодушию, преданности выбранному делу эти учреждения культуры продолжают идти в ногу со временем. Сегодня библиотеки – это не просто хранилища книг, а коммуникативные площадки, на которых профессиональные сообщества и жители города обсуждают волнующие их вопросы. Желаю сотрудникам иркутских библиотек, тем, кто связал свою жизнь с библиотечным делом, счастья, мира, добра и благополучия! Мэр Иркутска Руслан Болотов Вся история развития человеческого разума связана с книгами и библиотеками. Это совсем неспокойная история! За книги сражались, их сжигали, теряли, находили, отрывали в толще погребенных временем городов, спасали от вражеского нашествия как самое дорогое. Первая публичная библиотека в России открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой, ныне это Российская национальная библиотека. Более 200 лет прошло с тех пор. Современные библиотеки оснащаются по последнему слову техники: оцифровываются книги, каталоги, придумываются комфортные для книг хранилища, приспособления для быстрой доставки книг из этих самых хранилищ в зал по требованию книгочеев, для реставрации старых книг и тд., но человечество до сих пор не придумало более надёжный cпособ хранения информации, чем обычная печатная книга. Значимость библиотек и хранителей книг – библиотекарей высока. Уважаемые работники информационно-культурного центра «Предместье» библиотеки №2, поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть в нашей библиотеке будет много хороших книг и всегда будет много посетителей. Сегодня очень актуальны слова Ф. Жанлис: «Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Потому что читать – значит мыслить! Уважаемые любители книг, с праздником вас! С уважением, депутат думы Иркутска, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Распутин Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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