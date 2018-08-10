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11.08.2018

Работников гражданской авиации Приангарья поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работников и ветеранов гражданской авиации в Иркутской области поздравляют профессиональным праздником – Днем Воздушного флота – первые лица региона.

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Воздушного флота!

Россия по праву считается одной из ведущих авиационных держав мира. Благодаря добросовестному труду всех пилотов и сотрудников авиационной инфраструктуры стабильно растут объемы перевозок на воздушном транспорте, развиваются аэропорты, повышается инвестиционная привлекательность отрасли.

Гражданская авиация обеспечивает связь с далекими городами и населенными пунктами, обеспечивает доставку различных грузов в любую точку земного шара, позволяет путешествовать по всему миру, встречаться с новыми людьми, получать незабываемые впечатления.

Спасибо за преданность своему делу, которое требует глубоких знаний, высочайшего профессионализма, ответственности и мужества.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших трудовых достижений, жизненного оптимизма и уверенности в своих силах!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

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