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16.09.2018

Работников лесного хозяйства Иркутской области поздравляют с праздником

Иркутская область, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Работников лесного хозяйства Иркутской области поздравляют с праздником.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!

Примите самые добрые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников леса и лесной промышленности!

В этот день мы чествуем тех, кто трудится не покладая рук для сохранения, воспроизводства и грамотного использования ценного ресурса нашей страны – леса.

Иркутская область – один из самых лесных регионов России. В Приангарье максимально большие объемы и площади лесовосстановления. В последние годы в регионе уделяется значительное внимание развитию лесной промышленности: увеличиваются налоговые поступления, появляются новые производства и модернизируются существующие. Лес занял прочную позицию в экономике Иркутской области.

Ответственное отношение к своему делу, компетентность и высочайший профессионализм – вот что отличает работников лесной сферы и позволяет успешно решать поставленные задачи, внедрять современные технологии.

Желаю вам успешной работы, новых достижений, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

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