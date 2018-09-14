|Общество
|16.09.2018
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Работников лесного хозяйства Иркутской области поздравляют с праздником
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Иркутская область, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Работников лесного хозяйства Иркутской области поздравляют с праздником.
Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Примите самые добрые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников леса и лесной промышленности!
В этот день мы чествуем тех, кто трудится не покладая рук для сохранения, воспроизводства и грамотного использования ценного ресурса нашей страны – леса.
Иркутская область – один из самых лесных регионов России. В Приангарье максимально большие объемы и площади лесовосстановления. В последние годы в регионе уделяется значительное внимание развитию лесной промышленности: увеличиваются налоговые поступления, появляются новые производства и модернизируются существующие. Лес занял прочную позицию в экономике Иркутской области.
Ответственное отношение к своему делу, компетентность и высочайший профессионализм – вот что отличает работников лесной сферы и позволяет успешно решать поставленные задачи, внедрять современные технологии.
Желаю вам успешной работы, новых достижений, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
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