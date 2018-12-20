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21.12.2018

Работу профкома студентов ИрГУПС признали на федеральном уровне

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первичную профсоюзную организацию студентов ИрГУПС отметили на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-служба вуза, накануне председателю организации Кристине Удоденко вручили почетный диплом Федерации независимых профсоюзов России. Церемония награждения прошла в культурно-досуговом центре «Художественный». Профком ИрГУПС стал единственной профсоюзной студенческой организацией, отмеченной дипломом ФНПР. С победой вуз поздравил представитель Федерации по Сибирскому федеральному округу Александр Гуляко.

Сегодня первичная профсоюзная организация студентов ИрГУПС – одна из самых сильных и крупных среди железнодорожных отраслевых университетов. Из 6800 обучающихся, 6750 состоят в профсоюзе. Между администрацией вуза и профкомом действует соглашение о сотрудничестве по созданию благоприятных условий для студентов, развития системы студенческого самоуправления. Мнение первичной профсоюзной организации учитывается при разработке программ обучения университета. Одно из основных направлений ее деятельности – информационная работа, которая проводится в соответствии с Единым информационным стандартом РОСПРОФЖЕЛ.

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