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06.06.2018

Районные и городские суды Иркутской области начали рассматривать дела с участием присяжных

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2018 года коллегия присяжных может рассматривать дела не только в Иркутском областном суде, но и в районных, городских и гарнизонных военных судах региона. Первое такое дело будет рассматриваться в Иркутске, сообщает пресс-служба облсуда.

На сегодняшний день суды районного звена и гарнизонные военные суды региона готовы к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей. В 2016-2017-х годах был проведен комплекс необходимых мероприятий по подготовке судов региона к институту присяжных заседателей. В частности, обучение прошли более двухсот человек – судей и сотрудников аппарата судов Иркутской области. Для проведения таких процессов в судах региона оборудованы залы судебных заседаний.

Присяжные могут рассматривать уголовные дела об убийстве с отягчающими обстоятельствами или без них, об умышленном тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть, о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, правоохранителя или лица, осуществляющего правосудие или расследование, а также дела о геноциде.

Состав коллегии присяжных будет состоять из шести основных человек и двух запасных.

Первое ходатайство о рассмотрении дел с участием присяжных поступило от подсудимого, обвинённого в убийстве человека. Дело рассматривается в Ленинском районном суде Иркутска. По версии следствия, иркутянин, будучи пьяным, нанёс множественные смертельные удары ножом своему знакомому.

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