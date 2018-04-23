ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Общество
23.04.2018

Разлученным 20 лет назад брату и сестре помог воссоединиться полицейский из Зимы

Зиминский район, Красноярский край, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Полицейский из Зимы помог жительнице Красноярского края найти ее пропавшего 20 лет назад родного брата.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина обратилась к участковому еще в конце января этого года, разыскав его телефон на сайте полиции. Она рассказала историю о разлуке со своим старшим братом, когда они оба после смерти родителей оказались в социальных приютах. Женщина сообщила, что ее родственник мог проживать на улице Ярославского в Зиме.

Опросив старожилов на этой улице, полицейский установил, что действительно несколько лет назад здесь проживал мальчик, судьба которого им не известна. Поиск осложнился тем, что его фамилия нигде не значилась в базах правоохранительных органах. В ходе дальнейших разбирательств стало известно, что такую же фамилию носит первоклассник одной из отдаленных деревень Зиминского района. Оказалось, что это сын разыскиваемого гражданина. Как выяснилось, местный житель потерял свой паспорт и долгое время обходился без документа, удостоверяющего его личность.

Этой весной благодаря действиям участкового семья вновь воссоединилась. Полицейский помог восстановить утерянные документы, и мужчина уже смог побывать в гостях у сестры. Оба они поблагодарили участкового.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске