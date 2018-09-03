Развитие аллергии: бытовая, аллергия на животных, разные формы поллиноза

Российская Федерация, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На сегодняшний день аллергия лидирует в списке патологий, приводящих к необходимости систематического посещения врача и приема препаратов. Однажды начавшись, она может продолжаться всю жизнь, если контакт с опасным веществом – аллергеном, не будет устранен полностью и навсегда. Поэтому формы аллергических реакций постепенно могут трансформироваться из одной в другую, приобретая все более тяжелую форму, как например, при поллинозе, начинаясь с легкого насморка реакции переходят, в итоге, в атопическую астму. Тяжело также протекают реакции бытового плана, нередко они формируются на те вещества и аллергены, которые окружают пациента, в том числе это могут быть домашние животные. Когда ожидать аллергию? Развитие аллергии возможно в любом возрасте, начиная с раннего детства и до глубокой старости. Но у детей и молодежи за счет большей активности и живости иммунной системы такие реакции более часты и ожидаемы. Типичными чертами подобных процессов будет наличие стадийности процесса с предварительной сенсибилизацией к определенному виду аллергена и затем уже формированию на него целого ряда симптомов, которые возможны уже при повторном попадании аллергена в организм. С момента первичного знакомства с аллергеном до первых на него реакций может пройти в среднем от 10-14 дней (это время для полноценной сенсибилизации) и до нескольких лет. Это зависит от вида аллергена и степени встречаемости его в окружении аллергика. Если это экзотическое и крайне редкое вещество, единожды встретившись с ним, повторные контакты могут быть исключены, но когда в качестве аллергена выступают привычные бытовые вещества, шерсть животных или пища – тогда ситуация гораздо сложнее. Аллергия на животных Нередко у детей или взрослых после контактов с животными формируется целый ряд неприятных ощущений и симптомов. К ним относится чихание и кашель, першение в глотке, жжение и зуд кожи, слизистых глаз и носа. Причем, до этого контакты с животными могли быть вполне себе спокойными. Таким образом проявляется аллергия на животных, которая могла возникнуть в результате какого-либо пускового фактора или на фоне знакомства с новым видом животного (мыши, птички, рыбки). Важно понимать, что аллергенными могут быть даже лишенные шерсти животные, так как сами частички шерсти не обладают высокой аллергизирующей активностью – опасны налипающие на нее белковые соединения (слюна, перхоть, выделения). Реакции возможны как на всех представителей кошачьих или собачьих, так и на отдельные породы. Во многом это зависит от активности иммунной системы и степени сенсибилизации. Нередко единственным выходом из сложившейся ситуации будет только полное разобщение аллергика с животным и удаление из дома всех частиц его шерсти и продуктов жизнедеятельности. Формы поллиноза Проблема аллергиков в теплое время года – это поллиноз, который может досаждать с самого начала весны и до самой осени. Все это зависит от того, какие виды аллергенов провоцируют реакции и насколько выражена сенсибилизация к тому или иному виду веществ. Нередко поллиноз, начинаясь как местные легкие реакции, постепенно перетекает во все более грозные и опасные. Существуют такие формы поллиноза как острый риноконъюнктивит, фарингит, бронхит или дерматит, но возможно и формирование атопических форм бронхиальной астмы, провоцирующихся различными видами пыльцы, которая попадает на слизистые. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.