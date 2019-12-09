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10.12.2019

Развлечения, призы и приглашенная звезда – братчане провели «Чудесную субботу»

Братск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Море сладостей, игры и призы, катание на верблюде, футбол в валенках и приглашенная звезда – поистине «Чудесной» стала минувшая суббота для братчан, которые провели ее на базе отдыха «Простоквашино».

Как сообщает ТРК-Братск, там прошел благотворительный праздник, организованный Центром социальных программ РУСАЛа в рамках Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо». По традиции, поддержку мероприятию оказал Братский алюминиевый завод.

Развлечения, призы и приглашенная звезда – братчане провели «Чудесную субботу»

Не только двугорбый великан, но и другие представители фауны помогали в сборе средств, которые организаторы «Чудесной субботы» решили передать в приюты для животных. Погода в этот день порадовала гостей «Простоквашино» комфортными минус тремя и пушистым снегом.

Море сладостей, игры и призы, катание на верблюде, футбол в валенках и приглашенная звезда – поистине «Чудесной» стала минувшая суббота для братчан

Татьяна Макринская, гостья «Чудесной субботы»:

– Очень классно, много всяких разных персонажей. Нам очень понравилось. Дети под впечатлением. Мы сразу сфотографировались со всеми.

Благотворительный праздник, организованный Центром социальных программ РУСАЛа в рамках Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо»

Веселый городской праздник стал третьим этапом Новогоднего марафона ЦСП РУСАЛа. И почти целиком его подготовили сами марафонцы. Это волонтерские команды предприятий, учреждений, учебных заведений и общественных организаций.

По традиции, поддержку мероприятию оказал Братский алюминиевый завод

Лейла Мамедова, менеджер Братского подразделения ЦСП РУСАЛа:

– Сегодня у нас благотворительная ярмарка, мастер-классы, разные активности, футбол в валенках, битье баклуш, мини «Форд-боярд» и масса всяких интересностей. Все собранные средства мы направляем в этом году в поддержку двух приютов для животных. Это «Добрые руки» и «Котопес», потому что в преддверии Нового года хочется дарить радость не только взрослым и детям, но и нашим четвероногим друзьям.

Веселый городской праздник стал третьим этапом Новогоднего марафона ЦСП РУСАЛа

Грустных и голодных тут точно не было. Гостей Простоквашино без устали развлекали конкурсами, танцами и состязаниями. На ярмарке – аппетитной выпечкой, сладостями, сувенирами и елочными игрушками ручной работы.

Погода в этот день порадовала гостей «Простоквашино» комфортными минус тремя и пушистым снегом

Наталия Налоева, участница команды «Армия добра»:

– Мы делаем это для того, чтобы люди видели, что делать добро просто и нужно. Я думаю, что некоторые из них будут присоединяться к нам в дальнейшем, чтобы делать одно большое доброе дело.

«Чудесная суббота» оправдала свое название по всем параметрам

Егор Смирнов, гость праздника «Чудесная суббота»:

– Это замечательно, это лучшее, что вообще могут делать люди на самом деле – помогать друг другу, ближним, собакам – это ведь тоже классно.

Гвоздем программы стало выступление дрессированных собак

Гвоздем программы стало выступление дрессированных собак. А появление Бетти – уже ставшей известной на всю страну собаки с бровями – вызвало настоящий фурор. Пару месяцев назад дворняга нерядового окраса вытянула свой самый счастливый билет – ее забрали из приюта.

За три часа в поддержку приютов для животных братчане собрали почти 33 тысячи рублей

Оксана Моямсина, хозяйка Бетти, гость «Чудесной субботы»:

– Приюты переполнены, просто переполнены в этом году, как никогда. Вот вам понравился щенок – вы возьмите его домой на передержку, пока ищут хозяев. Может, это действительно ваша собачка.

Грустных и голодных тут точно не было

«Чудесная суббота» оправдала свое название по всем параметрам. Она оказалась веселой, интересной, вкусной и щедрой. За три часа в поддержку приютов для животных братчане собрали почти 33 тысячи рублей.

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