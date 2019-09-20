|Общество
|21.09.2019
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Редкие породы котят будут представлены на выставке кошек в Иркутске
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Иркутск, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея совместно с клубом любителей кошек «СейМур» 22 сентября приглашают посетить выставку-ярмарку котят, где будут представлены котята редких и традиционных пород.
У посетителей будет возможность получить консультации по уходу и выращиванию породистых животных, сообщает пресс-служба музея.
КООРДИНАТЫ:
Выставка будет работать с 12.00 до 18.00 часов по адресу ул. Карла Маркса, 11. Дополнительная информация по телефону: (3952) 342-832 (отдел природы).