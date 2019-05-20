Реготделение Российского детского фонда в Приангарье отметило 30-летие

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленные палаты как консолидирующая сила предпринимательства активно работают, чтобы повернуть бизнес лицом к социальным проблемам, при этом показывая собственный пример благотворительности. Такое заявление сделал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию регионального отделения Российского детского фонда.

– Благотворительность – неотъемлемая часть общественной жизни и необходимый элемент гражданского общества, – отметил Алексей Соболь. – На протяжении многих лет областное отделение Российского детского фонда объединяет деятельных и неравнодушных к чужой беде людей, занимается благородным и нужным делом – оказывает реальную помощь детям и семьям, столкнувшимся с жизненными трудностями.

Президент ТПП ВС подчеркнул, что результаты каждодневной деятельности Фонда – это не просто сухая статистика – это семейное устройство детей, оставшихся без попечения, сотни спасенных жизней малышей, конкретная помощь детям с ограниченными возможностями, поддержка юных талантов.

Алексей Соболь напомнил, что первой организацией, подписавшей в 2006 году соглашение о сотрудничестве с региональным отделением РДФ, была Восточно-Сибирская газовая компания. Число проектов, реализованных благотворительной организацией при поддержке ОАО «ВСГК», насчитывает более 120-ти, сообщает пресс-служба ТПП ВС.

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири также решает вопросы благотворительности уже долгие годы. Это и разовая помощь детским домам и общественным организациям, приобретение оборудования и подарков к праздникам, и регулярное взаимодействие с Российским детским фондом.

Президент ТПП Восточной Сибири пожелал руководству и коллективу областного отделения РДФ дальнейшего понимания и поддержки общества, новых достижений в нелегкой и многогранной деятельности на благо детства.