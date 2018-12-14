Ремонт в квартире: что нужно знать

Российская Федерация, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Многие, затевая ремонт в квартире, задаются вопросом: "С чего начать?". Глава 1. Потребности и возможности Так с чего же необходимо начинать ремонт в своей квартире? Прежде всего, с оценки своих реальных возможностей. При беглой оценке затрат на ремонт, не прибегая к помощи специалиста, не возможно даже приблизительно оценить материальные и временные затраты. При формировании графика ведения работ, могут возникать сложности с оценкой временных факторов, а при формировании сметы – капиталовложений. К слову, купить качественные строительные материалы для ремонта можно тут. Следует помнить, что если необходимо сделать полный ремонт в квартире, то в процентом соотношении это будет выглядеть примерно следующим образом: 20% жилая(-ые) комната(-ты), 30% кухня, 45% ванная комната и туалет, 5% коридор. Необходимо четко понимать, что любой ремонт – это грязная и утомительная работа, тем более, когда вы живете в квартире, в которой он происходит. Глава 2. Виды ремонта Виды ремонта подразделяются на несколько видов или типов: Косметический Капитальный «Евроремонт» Косметический ремонт – ремонт без вмешательства в планировку квартиры, без штробления новых гнезд под розетки, без выравнивания стен и пола. Грубо говоря, если вы делаете косметический ремонт, то вы просто клеите новые обои, и меняете напольное покрытие. Капитальный ремонт – ремонт, сопряженный с заменой старой проводки, изменением планировки квартиры, сносом или возведение перегородок. Капитальный ремонт предпочтителен в случае заезда на новое место жительства, так как несет за собой гораздо большие временные затраты, чем при косметическом. Жить в помещении, в котором проводится ремонт, не желательно. «Евроремонт» – по сути это тот же самый капитальный ремонт, стоимость работ по которому начинается от 500 долларов за квадратный метр. При «евроремонте» происходит выравнивание всех плоскостей по горизонтальной и вертикальной оси, включая стены, пол, и потолок. Полная замена водопроводных труб и стояков. Выполняется такой ремонт из высококачественных материалов и гарантирует долгую службу. Глава 3. Кому доверить ремонт К сожалению, ритм большого города, а так же постоянная нехватка времени, не позволяют посвятить ремонту столько времени, сколько необходимо для завершения качественного ремонта. Помимо этого, из целого комплекса работ, которые необходимо выполнить, не все можно сделать человеку без определенных навыков. Исходя из этого, можно выделить 3 направления выполнения работ по ремонту квартиры: Ремонт, выполняемый полностью своими силами. Ремонт, выполняемый частично своими силами, а частично с привлечением специалистов. Ремонт, полностью выполняемый бригадой рабочих. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.