Решается вопрос тотального отлова бездомных собак в Иркутске к чемпионату мира

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На совещании в правительстве Иркутской области рассмотрят вопрос решения проблемы тотального отлова безнадзорных собак в областном центре к чемпионату мира.

Об этом на сессии Законодательного собрания Иркутской области сообщил руководитель службы ветеринарии – главный ветеринарный врач региона Сергей Шевченко.

Депутат областного парламента Лариса Егорова выразила сомнения, что в сегодняшней ситуации этот вопрос решаем:

– «Пять звезд» столько не отловят, а Вячеслав Славин на существующих условиях финансирования не возьмется за это.

Она подчеркнула, что в этой ситуации необходимо вплотную заняться решением вопроса создания муниципальных приютов для животных.

Сергей Шевченко выразил уверенность, что с «Пятью звездами» и «К-9» удастся договориться, и они совместными усилиями справятся с этой задачей, но при этом отметил, что решение вопроса по муниципальным приютам – параллельная задача.

Он также сообщил, что вопросы оптимизации системы отлова и содержания бездомных животных в регионе сегодня рассматриваются двумя рабочими группами.

Депутат Наталья Дикусарова подняла проблему нападений на людей собак в Чунском районе. Рост числа там безнадзорных животных связан с летними паводками. В результате сейчас только в поселке Лесогорск зафиксировано около 100 случаев нападения на людей. Между тем проблема с бродячими животными есть и в поселке Октябрьский, и в районном центре. Парламентарий напомнила, что предыдущий руководитель службы ветеринарии в декабре, выступая на сессии, обещал дополнительное финансирование на отлов животных в этих территориях в кратчайшие сроки, однако деньги так и не поступили. Сергей Шевченко пообещал оперативно решить вопрос.