Ресурсным центрам Иркутска выдадут паспорта доступности

Иркутск, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в этом году будет проведена паспортизация доступности ресурсных центров.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщила начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Наталия Тарабан в ходе выездного заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Представители комиссии посмотрели помещения ресурсных центров Иркутска, оценили их уровень доступности и комфортности для горожан.

– Сегодня паспорта доступности – это обязательный элемент использования здания и помещения, – отметила Наталия Тарабан. – После составления такого документа, в некоторых помещениях будет проведен ремонт и другие мероприятия по приведению в соответствие с нормами и требованиями.

Сейчас в областном центре работают 13 ресурсных центров, в которых муниципальное учреждение «Город» на безвозмездной основе предоставляет места для работы некоммерческих общественных организаций. В шести таких центрах работают 12 общественных организаций инвалидов.

Член комиссии, председатель Иркутской областной организации Всероссийского общества инвалидов Константин Шумков по итогам выезда отметил, что опыт Иркутска в плане создания и работы ресурсных центров уникален, и это направление деятельности городских властей надо продолжать.