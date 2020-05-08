Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до конца мая

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до конца 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, в регионе к утру 11 мая общее число заболевших коронавирусом достигло 334. За сутки прирост составил 20 случаев. Из общего числа 243 человека сейчас находятся под наблюдением врачей, в том числе 38 – из обсерваторов. Выздоровевших – 83 человека, за сутки их число увеличилось на четыре. Летальных случаев по-прежнему шесть.

Всего в Иркутской области коронавирус затронул 13 районов, самое большое число случаев наблюдается в Иркутске – 229. В основном это контактные случаи. Из завозных в областном центре – из Таиланда, Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Забайкалья и Камчатки. Также в трёх районах Иркутской области все заболевшие выздоровели. Это Нукутский, Аларский, Осинский районы.