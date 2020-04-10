Режим самоизоляции в Иркутской области рекомендуют продлить

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции, который действует в Иркутской области до 12 апреля, предлагают продлить. Речь об этом шла утром 9 апреля на заседании штаба по противодействию распространению на территории региона коронавирусной инфекции.

Напомним, в Иркутской области по данным на утро 9 апреля был подтвержден 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Два пациента скончались, 19 человек получают все необходимое лечение.

– Я однозначно выступаю за продление мер, касающихся самоизоляции и карантина для определенных групп населения. Мы сейчас входим в очень ответственный, важный этап эпидемии: у нас не только регистрируются завозные случаи, но и формируются внутренние очаги инфекции. Этот период опасен тем, что он может привести к взрывному характеру заболеваемости по типу Италии, Испании, Нью-Йорка. И тогда мы будем поставлены в крайне сложную ситуацию – и медицинскую, и экономическую, – высказал свое мнение ректор Иркутского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней Игорь Малов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ректор ИГМУ подчеркнул, что самоизоляция – один из действенных методов профилактики коронавирусной инфекции, и призвал жителей области к ответственному поведению и соблюдению профилактических мер.

– Должен быть найден компромисс между ограничениями и развитием экономики. Глубоко уверен, что приоритет – это здоровье наших граждан. Самоизоляция или карантин должны быть минимум месяц. Есть еще одно правило: карантин продлевается еще на две недели после выявления последнего зараженного. Мы еще не дошли до пика. Неприемлемо открытие предприятий развлекательного характера, торговых центров, – сказал директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, главный невролог Иркутской области Владимир Шпрах.

– Прошу прислушаться к мнению членов штаба при принятии решения о продлении режима самоизоляции в области и исключить случаи политиканства. Мы – одна команда, и у нас одна цель – исключить распространение инфекции, – отметил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Также на заседании штаба обсудили исполнение поручений, данных президентом РФ Владимиром Путиным накануне во время совещания с главами регионов. Безусловным приоритетом обозначена повышенная готовность медицинских учреждений. 33 миллиарда рублей направлено регионам на развертывание дополнительных коек в инфекционных больницах, еще 13 миллиардов – на закупку медицинской техники. Иркутской области выделено 110 и 24 миллиона рублей соответственно, уже идет работа по заключению контрактов.

Также Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам ускорить всю необходимую подготовительную работу для своевременного исполнения поручений президента для поддержки граждан и предпринимателей.

– Мы уже расширили список предприятий и организаций, которые могут сейчас продолжать работу. Главное, чтобы там строго соблюдались все меры безопасности. Поручаю создать перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков, – сказал глава региона. – В Иркутской области принят антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества. Теперь необходимо разработать механизмы поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, безработных.