Резкое снижение рождаемости в Иркутской области объяснили «эхом девяностным»

Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам первого полугодия 2019 года только в областном центре зафиксировано резкое снижение рождаемости – на 9,1 %. А в феврале 2019 года зафиксировано наименьшее количество новорождённых с 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа. Суммарный коэффициент рождаемости по Иркутской области уже составляет менее 1,5 детей на одну женщину. – Это связано с тем, среди женщин репродуктивного возраста сократилась доля 20-29-летних, на которых, как правило, приходится более половины всех рождений. Аукнулось эхо 1990 годов – резкое падение рождаемости, связанное с нестабильной экономической и политической ситуацией сказывается именно сейчас, – поясняют в ЗАГСе. Именно снижением рождаемости, в том числе, объясняется и сокращение численности населения Иркутской области. По итогам 2018 года естественная убыль населения составила всего 40 человек. Таких показателей не было 10 лет. Однако по итогам первого полугодия 2019 года показатели естественной убыли населения вернулись к прогнозируемым цифрам – они превысили прошлогодние значения за аналогичный период более чем в три раза. При этом в 2019 году зафиксирован рост населения в пяти муниципальных образованиях Иркутской области – Иркутском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Осинском и Боханском районах, а уменьшение численности населения более чем на 1,5-2 % в восьми муниципальных образованиях. Миграция также составляет солидную долю в прибыли-убыли населения области. За первое полугодие 2019 года из региона уехали 26 тысяч 845 человек, а приехали – 26 тысяч 331. Итого в регионе стало меньше на 514 жителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный «убыток» нынче меньше в три раза. Миграционные потоки, как на выезд, так и на въезд слегка ослабели, констатируют в ЗАГСе. При этом возрастная структура миграции для Иркутской области не самая благоприятная. Около половины уезжающих – люди в возрасте от 17 до 40 лет. Еще около 17 % приходится на детей и подростков до 17 лет. А это самые важные возрастные категории для будущего Приангарья. Всего же, по состоянию на 1 января 2019 года, общая численность населения Иркутской области составила 2 млн 397 тысячи 763 человека. Это исторический минимум за последние 30 лет, говорят в ЗАГСе Иркутской области. Только за 10 лет – с 1 января 2009 года – жителей Иркутской области стало на 50, тысяч человек меньше. За прошедший 2018 год убыль составила 6,4 тысяч человек. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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