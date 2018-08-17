Рынок детской одежды: опережение взрослого сегмента, предложения в Интернете, особенности выбора

Интернет, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты отмечают, что рынок деткой одежды стал обгонять по росту мужской и женский сегменты. Например, согласно исследованиям компании Euromonitor, в ближайшее пятилетие объем реализации одежды для юной аудитории в Великобритании покажет рост более чем на 13%. Российский рынок подобными товарами также насыщен. Одежда от российских и зарубежных производителей представлена в территориях РФ в широком ассортименте. Хорошие предложения можно найти и в реальных точках продаж, и в виртуальных магазинах. Сайт kinddom.ru в этом плане тоже может быть интересен. В интернет-магазине имеется большой выбор разноплановой детской одежды и обуви. Предметы детского гардероба отличаются стилем, комфортностью и соответствуют всем необходимым стандартам. Продукция представлена такими известными брендами, как Acoola, Huppa, Crockid и другими - всего более 100 востребованных имен. Доставка заказов осуществляется по всей России, ее условия обозначены в соответствующем разделе сайта. В городе Екатеринбурге при заказе от 3 тысяч рублей товары будут доставлены курьерской службой до двери бесплатно. Клиент может выбрать удобный для себя способ оплаты. Прием заказов осуществляется в круглосуточном режиме. При выборе детской одежды нужно обращать внимание на некоторые моменты. Швы в одежде для самых маленьких должны быть с наружной стороны. У моделей для детей постарше швы не должны быть грубыми и толстыми. Если ребенок учится самостоятельно одеваться, стоит выбирать предметы гардероба без многочисленных пуговиц, шнурков и пряжек. Необходимо оценить качество обработки петель и их размер - ребенок не должен испытывать затруднений при застегивании-растегивании. Облегчат процесс одевания такие элементы (вместо пуговиц, шнурков и пряжек), как молнии и липучки. Нужно посмотреть, надежно ли прикреплена к одежде и обуви фурнитура, ведь мелкие детали, если оторвутся, запросто могут оказаться во рту у малыша. Материалы, из которых изготовлены изделия для детской аудитории, должны быть не только комфортными и соответствующими нормам, но еще и с претензией на минимальный уход.

По назначению одежда и обувь могу быть для дома, занятий спортом, повседневной носки и торжественных мероприятий. Также все изделия различаются по сезонности.

Верхнюю одежду (куртки, пуховики и т.д.) можно выбирать на размер-два больше, так как дети очень быстро растут, а так можно проносить вещь несколько сезонов. Остальные варианты (платья, футболки, брюки, лосины и т.д.) для комфорта лучше приобретать размер в размер. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.