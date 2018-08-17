|Общество
|17.08.2018
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Рынок детской одежды: опережение взрослого сегмента, предложения в Интернете, особенности выбора
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Интернет, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты отмечают, что рынок деткой одежды стал обгонять по росту мужской и женский сегменты. Например, согласно исследованиям компании Euromonitor, в ближайшее пятилетие объем реализации одежды для юной аудитории в Великобритании покажет рост более чем на 13%. Российский рынок подобными товарами также насыщен. Одежда от российских и зарубежных производителей представлена в территориях РФ в широком ассортименте. Хорошие предложения можно найти и в реальных точках продаж, и в виртуальных магазинах. Сайт kinddom.ru в этом плане тоже может быть интересен.
В интернет-магазине имеется большой выбор разноплановой детской одежды и обуви. Предметы детского гардероба отличаются стилем, комфортностью и соответствуют всем необходимым стандартам. Продукция представлена такими известными брендами, как Acoola, Huppa, Crockid и другими - всего более 100 востребованных имен. Доставка заказов осуществляется по всей России, ее условия обозначены в соответствующем разделе сайта. В городе Екатеринбурге при заказе от 3 тысяч рублей товары будут доставлены курьерской службой до двери бесплатно.
Клиент может выбрать удобный для себя способ оплаты. Прием заказов осуществляется в круглосуточном режиме.
При выборе детской одежды нужно обращать внимание на некоторые моменты.
Швы в одежде для самых маленьких должны быть с наружной стороны. У моделей для детей постарше швы не должны быть грубыми и толстыми. Если ребенок учится самостоятельно одеваться, стоит выбирать предметы гардероба без многочисленных пуговиц, шнурков и пряжек. Необходимо оценить качество обработки петель и их размер - ребенок не должен испытывать затруднений при застегивании-растегивании. Облегчат процесс одевания такие элементы (вместо пуговиц, шнурков и пряжек), как молнии и липучки. Нужно посмотреть, надежно ли прикреплена к одежде и обуви фурнитура, ведь мелкие детали, если оторвутся, запросто могут оказаться во рту у малыша.
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