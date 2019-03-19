ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
19.03.2019

Родителей школьника из Братска оштрафовали за хамское поведение их сына

Братск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске родителей школьника оштрафовали за то, что их сын оскорблял своего одноклассника в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– С заявлением в прокуратуру обратились родители потерпевшего школьника. Они сообщили, что их сына оскорбляют одноклассники в соцсетях. Несмотря на то, что прокурорская проверка засвидетельствовала факты административного правонарушения, совершенного подростками, ведомство отказало в возбуждении уголовного дела потому, что каждый из причастных лиц не достиг совершеннолетия, – отметили в ведомстве.

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении родителей, которые не смогли надлежащим образом воспитать своего ребенка. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Падунского района Братска, рассмотрев материалы дела, признала супружескую пару виновной в нарушении части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Ее санкции предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске