Родителей школьника из Братска оштрафовали за хамское поведение их сына

Братск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске родителей школьника оштрафовали за то, что их сын оскорблял своего одноклассника в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– С заявлением в прокуратуру обратились родители потерпевшего школьника. Они сообщили, что их сына оскорбляют одноклассники в соцсетях. Несмотря на то, что прокурорская проверка засвидетельствовала факты административного правонарушения, совершенного подростками, ведомство отказало в возбуждении уголовного дела потому, что каждый из причастных лиц не достиг совершеннолетия, – отметили в ведомстве.

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении родителей, которые не смогли надлежащим образом воспитать своего ребенка. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Падунского района Братска, рассмотрев материалы дела, признала супружескую пару виновной в нарушении части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Ее санкции предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.