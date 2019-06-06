Родительская общественность Иркутска проверила работу лагерей дневного пребывания детей

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили работу лагерей дневного пребывания детей, в том числе по организации и качеству питания. В состав специальной комиссии вошли представители родительской общественности города и специалисты департамента образования города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Такие неожиданные проверки мы с родителями проводим не только летом, но и в течение всего учебного года – один раз в четверть. У нас есть право контролировать рад важных вопросов: как организован досуг наших детей, чем их кормят в школе. Можем прийти в разные дни и в разное время – на завтрак или обед. За последние время у родителей не было нареканий на качество блюд в школьной столовой, – отметила председатель родительского комитета школы №24 Ольга Кахиани. В ходе проверки заведующая производством питания школы №24 Ольга Другина рассказала участникам комиссии об особенностях школьного меню в летний период. В связи с тем, что дети в лагере дневного пребывания находятся с 8.00 до 18.00, предусмотрено четырехразовое питание. В обязательном порядке детям дают йогурты, фрукты. Также увеличены порции гарниров и супов, используются более калорийные продукты. – Порция гарнира, например, увеличена на 30 граммов, а супа – на 50 граммов. Меню составлено и утверждено на каждый день, – рассказала Ольга Другина. Всего в Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей. 73 из них – на базе общеобразовательных школ города. За лето в них отдохнут около 10 тысяч детей и подростков в возрасте от семи до 18 лет. Также в июне начнут работать детские оздоровительные лагеря, подведомственные департаменту образования: «Байкал» центра образования № 47 и «Эколог» Дворца творчества Иркутска. В летний период они примут около 700 детей и подростков. А также три ведомственных лагеря с круглосуточным пребыванием детей: «Ангара», «Иркутёнок», «Иркутский». Подобные выездные проверки организации досуга и питания детей ведутся регулярно. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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