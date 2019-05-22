Родственникам разрешили посещать больных в реанимации

Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме приняли закон, позволяющий родственникам больного навещать его в реанимации.

Раньше разрешение навестить пациента в реанимации давал главврач, что порой могло спровоцировать конфликт, пишут argumenti.ru .

После вступления в силу поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медучреждения будут обязаны пропускать родственников больного в реанимацию, передает «Известия». При этом разработать порядок доступа поручили Минздраву России.

«Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек», – прокомментировал Вячеслав Володин.