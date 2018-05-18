Роликовые коньки с каждым теплым периодом набирают все больше поклонников

Российская Федерация, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Катание на роликах – популярное занятие, которое с приходом теплого периода каждый год набирает все больше поклонников. Раньше ездой на роликах увлекалась в основном детская аудитория, теперь же активно осваивают это занятие и взрослые люди. Что касается детских роликов, то к их выбору нужно отнестись очень серьезно. Иначе ребенок может запросто травмироваться даже на обычном ровном пространстве. Ступня у малышей растет быстро, а значит, хорошим выходом из ситуации будет купить детские раздвижные роликовые коньки. Тогда под ножку ребенка модель легко будет подстроить. Да и в деньгах получится выиграть. ведь пара роликов стоит в среднем 2-4 тысячи рублей, и покупать это снаряжение каждый год некоторым родителям весьма накладно. Раздвижные роликовые коньки рассчитаны на два-три размера, их приобретают в основном детям пяти-шестилетнего возраста и старше. Особенности выбора Самое главное при выборе роликовых коньков – производитель. Еще до покупки этого спортивного товара стоит, например, в интернете, ознакомиться с теми, кто изготавливает качественные ролики. Почитать отзывы, оценить предлагаемые характеристики и т.д. Ненадежным фирмам отдавать предпочтение просто опасно. К слову, раздвижные ролики выпускают практически все ответственные Второй момент – удобство для ноги. Ножка ребенка не должна в ботинке болтаться или заваливаться в разные стороны. Не должно быть также никакого давления и в целом дискомфорта, когда нога находится внутри. В выбранных роликах ребенку можно предложить пройтись или проехать. Если маленький человек еще не умеет кататься, его необходимо при этом процессе придерживать. Также здесь можно прибегнуть к консультации и помощи продавца данного товара. Еще одна важная характеристика для роликов – вес. 300 граммов. Может достигать иногда разница в весе моделей. Для маленького ребенка это очень ощутимая ноша. Чем легче ролики – тем лучше. При выборе раздвижных роликов стоит посмотреть на модели, где носок смещается вперед. Это наиболее удобный способ раздвигания, так как ребенок не будет заново привыкать к иному распределению веса относительно рамы. В некоторых роликах при смещении на подошве может образовываться бугорок, который будет в дальнейшем вызывать неудобства. От таких моделей лучше отказаться. Для обеспечения безопасного катания в дополнение к роликам стоит приобрести защиту: налокотники, наколенники и наладонники. Чтобы экипировка удачно гармонировала, защитные элементы можно выбрать и под цвет роликов. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.