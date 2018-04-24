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24.04.2018

Роспотреб: эпидсезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приангарье продолжается

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 16 по 22 апреля среди жителей региона зарегистрировано 14 тысяч 445 простудившихся, из них 10 тысяч 450 – дети. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у 77 человек, в том числе у 63 детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по региону находится ниже эпидемического порога на 46,6%. По данным вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса.

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