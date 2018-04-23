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20.04.2018

Роспотреб: с начала сезона жители Приангарья сняли с себя 233 клеща, два из 127 оказались энцефалитными

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидемического сезона в Приангарье за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 233 человека, в том числе 62 ребенка. Исследовано 127 клещей, из них два заражено клещевым энцефалитом, боррелиозом – 24. С подозрением на клещевой риккетсиоз госпитализирован один человек.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, укусы произошли на территории Ангарска, а также Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Черемховского, Нижнеудинского и Шелеховского районов.

В настоящее время в регионе продолжается проведение профилактических мероприятий, в том числе иммунизация населения против клещевого энцефалита. На сегодняшний день привито 15 тысяч 863 человека, в том числе 8631 ребенок.

Напомним, в 2017 году эпидемический сезон клещевых инфекций продолжался с марта по октябрь. Больше всего укусов произошло в Иркутском, Ольхонском, Усольском, Черемховском районах, Усть-Ордынском Бурятском округе, Ангарске. Вирусным клещевым энцефалитом в прошлом году заболели 98 человек, иксодовым боррелиозом – 97,  клещевыми риккетсиозами – 51. В лечебно-профилактические организации Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания иксодовых клещей за сезон обратилось 15 тысяч 34 человека, что на 2,8% меньше чем в 2016 году.

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