|Общество
|03.06.2019
|
|
Роспотреб: в Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах вода для купания не соответствует требованиям
|
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на начало июня в четырех муниципальных образованиях Иркутской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в семи открытых водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Всего пробы воды были взяты в 73-х точках. Из них семь оказались неудовлетворительными:
– Загрязнение воды в этих местах оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения Иркутской области, – поясняют в ведомстве. – Администрациям Иркутска, Зимы, а также Шелеховского и Иркутского районов рекомендовано разместить на берегу указанных водоемов объявления о запрете купания.