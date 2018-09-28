Роспотреб: за январь-август 2018 года животные покусали более 3600 жителей Приангарья

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за восемь месяцев 2018 года зарегистрировано 3618 обращений в лечебно-профилактические организации по поводу укусов животными, включая 1140 – в отношении детей. Из этого числа было зафиксировано 200 жалоб на укусы диких животных.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 2%.

Сотрудники ведомства предупреждают, что в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию. Учитывая миграцию животных, высока вероятность заноса инфекции и на территорию Иркутской области, впрочем, пока что таких случаев в регионе не зарегистрировано.

Кстати, прививки против бешенства проводятся бесплатно. В практике применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов, вакцина вводится в дозе 1,0 мл в дельтовидную мышцу (плечо).

СПРАВКА:

Ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с бешенством. Он призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства и его последствий. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1895 году скончался знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства Луи Пастер.