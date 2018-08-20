Роспотребнадзор сообщает о снижении числа смертей от отравления алкоголем после запрета «Боярышника»

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С момента запрета на торговлю спиртосодержащими жидкостями типа лосьона «Боярышник», унесшего зимой 2016-2017 годов жизни 76 иркутян, в России на 20% снизилось число смертей от алкогольного отравления. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Количество снизилось с 8,2 тысяч до 6,7 тысяч случаев. В том числе, стало меньше отравлений алкоголем в новогодние праздники.

– Во время новогодних выходных 2018 года количество случаев уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 2,5 тысяч случаев до 677 случаев, а количество летальных исходов от отравлений – снизилось в 14 раз: с 641 случая в период новогодних праздников 2016 года до 46 случаев в новогодние выходные 2018 года, – говорят в Роспотребнадзоре.

За время действия запрета ведомство во взаимодействии с территориальными органами МВД России, прокуратуры и следственного комитета провели внеплановые проверки почти ста тысяч объектов, где торгуют в розницу спиртным. На 2,5 тысячах торговых точках найдены запрещённые жидкости. Снято с реализации более 621 тысячи литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям.

Запрет в России действует до 17 октября 2018 года.

На сайте ИА Телеинформ: хроника событий в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске.