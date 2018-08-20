ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
21.08.2018

Роспотребнадзор сообщает о снижении числа смертей от отравления алкоголем после запрета «Боярышника»

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С момента запрета на торговлю спиртосодержащими жидкостями типа лосьона «Боярышник», унесшего зимой 2016-2017 годов жизни 76 иркутян, в России на 20% снизилось число смертей от алкогольного отравления. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Количество снизилось с 8,2 тысяч до 6,7 тысяч случаев. В том числе, стало меньше отравлений алкоголем в новогодние праздники.

– Во время новогодних выходных 2018 года количество случаев уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 2,5 тысяч случаев до 677 случаев, а количество летальных исходов от отравлений – снизилось в 14 раз: с 641 случая в период новогодних праздников 2016 года до 46 случаев в новогодние выходные 2018 года, – говорят в Роспотребнадзоре.

За время действия запрета ведомство во взаимодействии с территориальными органами МВД России, прокуратуры и следственного комитета провели внеплановые проверки почти ста тысяч объектов, где торгуют в розницу спиртным. На 2,5 тысячах торговых точках найдены запрещённые жидкости.  Снято с реализации более 621 тысячи литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям.

Запрет в России действует до 17 октября 2018 года.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске