Роспотребнадзор: в Иркутской области до конца апреля на кладбищах можно только проводить похороны

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до 30 апреля включительно ограничен доступ на кладбища, за исключением случаев, связанных с погребением и оказанием ритуальных услуг.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону подписано 26 апреля, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Ограничение связано с сохраняющимися рисками заражения COVID-19 – количество случаев инфицирования в регионе продолжает расти.

Напомним, ранее полномочия по принятию решений о посещении жителями кладбищ в Родительский день 28 апреля были закреплены за руководителями муниципалитетов Иркутской области. Так, например, в Иркутске доступ на муниципальные было решено ограничить.