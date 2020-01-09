Роспотребнадзор: в Иркутской области изъято 136 партий снюса

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Из оборота 21 предприятия в Иркутской области изъято 136 партий снюса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 7 января 2020 года в Иркутской области проверили почти 9,5 тысяч объектов, в том числе около восьми тысяч торговых точек и почти 1,5 тысячи организаций общепита. По результатам мониторинга проведено 70 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 21 организации обнаружено и изъято 1987 единиц некурительной никотинсодержащей продукции. Из них 104 партии – импортная продукция в количестве 1199 единиц.

– В рамках мониторинга сайтов в интернете выявлены факты продажи некурительной никотинсодержащей продукции - «леденцы с никотином», «жевательная смесь без содержания табака» с сертификатами соответствия. По итогам проверки составлено 92 административных иска о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной к распространению в России, – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.